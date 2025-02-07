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Трушин: с начала СВО разработано и доведено до войск более 450 рекомендаций

В Минобороны активно изучают особенности ведения СВО.

Источник: Аргументы и факты

С начала специальной военной операции было разработано и передано войскам более 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению боевых действий, а также дополнений к действующим боевым уставам и руководствам.

Об этом сообщил генерал-полковник Василий Трушин, председатель Военно-научного комитета и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, в интервью газете «Красная Звезда».

Он отметил, что процесс выявления и внедрения новых подходов к организации боевых действий продолжается постоянно. Эти изменения требуют корректировки ряда положений существующих руководящих документов.

Генерал подчеркнул, что многие из положений, разработанных на начальном этапе СВО, уже были многократно пересмотрены с учетом текущей ситуации и на основе аналитических выводов. Так, военными учеными и офицерами штабов было создано более 450 рекомендаций, которые легли в основу дальнейшего улучшения боевых уставов и наставлений.

Кроме того, Трушин рассказал о регулярном выпуске информационно-аналитических сборников, которые подробно раскрывают особенности действий противника и российских войск, а также способы применения новейших образцов вооружения. Эти материалы издаются два-три раза в месяц и доводятся до войск через штабы группировок, а также до органов военного управления, научных организаций и учебных заведений для использования в учебном процессе.

В Министерстве обороны РФ также ведется масштабная работа по созданию военно-теоретических трудов, посвященных особенностям ведения СВО. С 2022 года каждый орган военного управления разрабатывает такие материалы в рамках своей ответственности, а основной труд подготавливается учеными Военной академии Генерального штаба.

Трушин отметил, что в этих трудах особое внимание уделяется эволюции тактических и оперативных решений, а также подготовке сборников боевых примеров с анализом действий подразделений и командиров в различных типах боев.

Ранее Трушин рассказал, что за время специальной военной операции было принято решение о модернизации более 190 образцов вооружения и устранении выявленных в ходе боевых действий недостатков.