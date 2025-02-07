Трушин: с начала СВО разработано и доведено до войск более 450 рекомендаций

Кроме того, Трушин рассказал о регулярном выпуске информационно-аналитических сборников, которые подробно раскрывают особенности действий противника и российских войск, а также способы применения новейших образцов вооружения. Эти материалы издаются два-три раза в месяц и доводятся до войск через штабы группировок, а также до органов военного управления, научных организаций и учебных заведений для использования в учебном процессе.