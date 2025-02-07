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Руслан Ахметзянов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

22-летний мужчина является ветераном боевых действий.

Руслан Ахметзянов из Эхирит-Булагатского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

Сибиряк родился в поселке Бозой, после окончания школы поступил в Усть-Ордынский аграрный техникум. Срочную службу проходил в Приморском крае, там и заключил контракт о прохождении военной службы.

— В зону специальной военной операции отправился в 2022 году. Руслан Ахметзянов был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором мотострелковой бригады. Погиб 10 мая 2024, удерживая позиции при выполнении боевого задания на Южно-Донецком направлении, — рассказывает Геннадий Осодоев.

22-летний мужчина является ветераном боевых действий, за заслуги его наградили медалью «За боевые отличия». У Руслана Ахметзянова остались жена, родители и две сестры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Нукутского района Николай Назаров погиб в зоне СВО.