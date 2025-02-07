Руслан Ахметзянов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Руслан Ахметзянов из Эхирит-Булагатского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.
Сибиряк родился в поселке Бозой, после окончания школы поступил в Усть-Ордынский аграрный техникум. Срочную службу проходил в Приморском крае, там и заключил контракт о прохождении военной службы.
— В зону специальной военной операции отправился в 2022 году. Руслан Ахметзянов был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором мотострелковой бригады. Погиб 10 мая 2024, удерживая позиции при выполнении боевого задания на Южно-Донецком направлении, — рассказывает Геннадий Осодоев.
22-летний мужчина является ветераном боевых действий, за заслуги его наградили медалью «За боевые отличия». У Руслана Ахметзянова остались жена, родители и две сестры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Нукутского района Николай Назаров погиб в зоне СВО.