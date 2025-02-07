Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции вместе с экс-командиром добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Председатель законодательного собрания ЕАО Роман Бойко, выражая соболезнования, написал в своем Telegram-канале, что военный автомобиль, в котором находился Ефремов и еще один офицер — заместитель командира БАРС Александр Иваровский — подорвался на мине. Бойко отмечал, что с обоими он был знаком еще со времени, когда работал в МЧС России. Власти Приморья после церемонии возложения цветов в память о погибших сообщали, что ее посвятили Ефремову и еще двум бойцам отряда Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому.
«МЧС России скорбит о гибели Александра Иваровского. Второго февраля при выполнении специальных задач в зоне СВО погиб 45-летний Александр Иваровский. Трагедия произошла при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский», — говорится в сообщении МЧС России.
Отмечается, что в сентябре 2023 года сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Иваровский стал добровольцем в составе 22 отряда БАРС «Тигр».
С 2001 по 2004 года он принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью «За воинскую доблесть» и нагрудными знаками «За службу на Кавказе», «Участник боевых действий», «За верность долгу».
МЧС России выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд «Тигр» из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания «Герой ДНР» и «Герой Приморского края».