Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Председатель законодательного собрания ЕАО Роман Бойко, выражая соболезнования, написал в своем Telegram-канале, что военный автомобиль, в котором находился Ефремов и еще один офицер — заместитель командира БАРС Александр Иваровский — подорвался на мине. Бойко отмечал, что с обоими он был знаком еще со времени, когда работал в МЧС России. Власти Приморья после церемонии возложения цветов в память о погибших сообщали, что ее посвятили Ефремову и еще двум бойцам отряда Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому.