Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО

«На сегодняшний момент, исходя из характера и способов применения бронетанкового вооружения и техники в зоне СВО, с учетом доработок, которые нами сделаны, вся наша бронетанковая техника и вооружение превосходят по своим характеристикам те машины, которые поставляются в зону СВО со стороны НАТО», — сказал он.
Генерал-майор уточнил, что российская сторона превосходит технику противника по всем показателям, паритет может быть только в вопросах огневой мощи.
«Но в части защищенности от средств поражения, которые применяются (в бою), однозначно мы подготовлены лучше», — подчеркнул Шаленый.
Относительно эвакуационной пригодности, проходимости и подвижности, российская сторона «однозначно превосходит противника», указал генерал-майор.