Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО

«На сегодняшний момент, исходя из характера и способов применения бронетанкового вооружения и техники в зоне СВО, с учетом доработок, которые нами сделаны, вся наша бронетанковая техника и вооружение превосходят по своим характеристикам те машины, которые поставляются в зону СВО со стороны НАТО», — сказал он.