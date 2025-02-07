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Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую ВСУ странами НАТО, об этом заявил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый.

Источник: © РИА Новости

«На сегодняшний момент, исходя из характера и способов применения бронетанкового вооружения и техники в зоне СВО, с учетом доработок, которые нами сделаны, вся наша бронетанковая техника и вооружение превосходят по своим характеристикам те машины, которые поставляются в зону СВО со стороны НАТО», — сказал он.

Генерал-майор уточнил, что российская сторона превосходит технику противника по всем показателям, паритет может быть только в вопросах огневой мощи.

«Но в части защищенности от средств поражения, которые применяются (в бою), однозначно мы подготовлены лучше», — подчеркнул Шаленый.

Относительно эвакуационной пригодности, проходимости и подвижности, российская сторона «однозначно превосходит противника», указал генерал-майор.