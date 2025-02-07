В Пермском крае простятся с 50-летним Евгением Кылосовым, погибшим на СВО

«Евгений Анатольевич был человеком, который всегда стремился к справедливости и защищал тех, кто нуждался в помощи. Он оставил яркий след в жизни тех, кто его знал, будучи верным другом и надежной опорой для своей семьи. Служба Евгения была наполнена мужеством и отвагой», — говорится на ней.