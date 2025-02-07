В Пермском крае простятся с 50-летним Евгением Кылосовым, погибшим на СВО

Прощание с 50-летним Евгением Кылосовым, погибшим на СВО в свой день рождения, пройдёт 11 февраля, рассказали в администрации Александровского округа Пермского края.
Евгений родился 7 января 1975 года. О том, где он учился, кем работал и когда отправился на спецоперацию, в сообщении местных властей не уточняется. Спустя 50 лет после рождения, 7 января 2025 года, жизнь мужчины оборвалась.
Родные и близкие Евгения Кылосова создали в Сети посвящённую ему страницу памяти.
«Евгений Анатольевич был человеком, который всегда стремился к справедливости и защищал тех, кто нуждался в помощи. Он оставил яркий след в жизни тех, кто его знал, будучи верным другом и надежной опорой для своей семьи. Служба Евгения была наполнена мужеством и отвагой», — говорится на ней.
Прощание с Евгением Громовым будет проходить во Дворце культуры Александровска с 10:00 до 12:00. Похоронят его на местном кладбище.
Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на СВО погибли два жителя Нытвы — Павел Пупырев и Максим Мовзитов. Бойцов проводили в последний путь 6 февраля.