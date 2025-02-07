10 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Новосибирска

Накануне, 6 февраля, из Новосибирска в зону СВО отправили 10 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В прошлом ноябре в администрации Октябрьского района был создан совет по поддержке участников специальной военной операции. В сборах гумпомощи активно участвуют жители района, предприниматели, депутаты, а также Фонд поддержки социальных инициатив «Единство». В районе действуют семь волонтёрских пунктов, где добровольцы принимают помощь от населения, занимаются плетением маскировочных сетей, изготовлением окопных свечей. В преддверии праздника Дня защитника Отечества начали формировать подарки для бойцов.
В прошлом году в зону СВО отправилось более полусотни фур с гумпомощью. Грузы собирают по заявкам, которые пришли из военных частей и отдельных бригад. Так, среди прочего, были отправлены стройматериалы, продукты питания и предметы первой необходимости.