10 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Новосибирска

В прошлом ноябре в администрации Октябрьского района был создан совет по поддержке участников специальной военной операции. В сборах гумпомощи активно участвуют жители района, предприниматели, депутаты, а также Фонд поддержки социальных инициатив «Единство». В районе действуют семь волонтёрских пунктов, где добровольцы принимают помощь от населения, занимаются плетением маскировочных сетей, изготовлением окопных свечей. В преддверии праздника Дня защитника Отечества начали формировать подарки для бойцов.