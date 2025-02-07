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Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 7 фев — РИА Новости. Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, в том числе стадион и больницу, и продвигаются вперед, приступив к штурму микрорайона Шевченко, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: © РИА Новости

«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех. В центре города под наш контроль перешел стадион “Авангард” и городская больница № 3. Штурмовые подразделения закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах. Полностью освобождены три западных жилых квартала, также ВС РФ прошли большую часть северного квартала. Передовые подразделения начали работать в микрорайоне Шевченко», — рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.

Эксперт отметил, что ВС РФ взяли под огневой контроль несколько автодорог на юге города, в том числе и переправы через реку Грузская.

Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.