Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко

«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех. В центре города под наш контроль перешел стадион “Авангард” и городская больница № 3. Штурмовые подразделения закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах. Полностью освобождены три западных жилых квартала, также ВС РФ прошли большую часть северного квартала. Передовые подразделения начали работать в микрорайоне Шевченко», — рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.