Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра, заявил Марочко

«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех. В центре города под наш контроль перешел стадион “Авангард” и городская больница № 3. Штурмовые подразделения закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах. Полностью освобождены три западных жилых квартала, также ВС РФ прошли большую часть северного квартала. Передовые подразделения начали работать в микрорайоне Шевченко», — рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Эксперт отметил, что ВС РФ взяли под огневой контроль несколько автодорог на юге города, в том числе и переправы через реку Грузская.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.