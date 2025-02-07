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Партию дронов готовят к отправке из Иркутска в зону СВО

При сборе гуманитарной помощи отталкиваются от просьб бойцов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередная партия дронов отправится из Иркутска «за ленточку». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, техника самая разная. Например, есть беспилотники-камикадзе, которые рассчитаны на один вылет для уничтожения цели. Часть из них оснащена мини-компьютерами, это позволяет заменить оператора. Если быть точнее, то дрон достигает цели с помощью искусственного интеллекта.

— Мы на постоянной основе поддерживаем связь с земляками. Когда собираем гуманитарную помощь, то отталкиваемся исключительно от их потребностей. Отправляем то, в чем они нуждаются в первую очередь. Беспилотники — разовое оборудование, которое нужно всегда, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Помимо этого, специалисты собрали «дроны на веревочке», длина их кабеля достигает 15 километров. Также к отправке готовят средства радиоэлектронной борьбы, они устанавливаются на танках и другой технике, воздействуя на электронику противника.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что крупный пожар произошел в сортировочном цехе в Усть-Илимске 7 февраля.