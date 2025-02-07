Партию дронов готовят к отправке из Иркутска в зону СВО

Очередная партия дронов отправится из Иркутска «за ленточку». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, техника самая разная. Например, есть беспилотники-камикадзе, которые рассчитаны на один вылет для уничтожения цели. Часть из них оснащена мини-компьютерами, это позволяет заменить оператора. Если быть точнее, то дрон достигает цели с помощью искусственного интеллекта.