Глава свердловской группировки киллеров из 90-х ушел на СВО

«По результатам рассмотрения ходатайства военного комиссара судом 03.02.2025 принято решение о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Селезнева А. В. на основании п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ, в связи с заключением подсудимым Селезневым А. В. контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщили ЕАН в суде.