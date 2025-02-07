Глава свердловской группировки киллеров из 90-х ушел на СВО

От суда на СВО ушел лидер группировки киллеров 90-х годов из Нижнего Тагила, 60-летний Андрей Селезнев. Об этом сообщили ЕАН в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила.
По информации суда, Андрей Селезнев обвиняется по пп. «д», «н» ст. 102, п. «н» ст. 102, пп. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». В ходе рассмотрения дела поступило ходатайство военкома о приостановлении процесса в связи с заключением Селезневым контракта с Министерством обороны и уходом на СВО.
«По результатам рассмотрения ходатайства военного комиссара судом 03.02.2025 принято решение о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Селезнева А. В. на основании п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ, в связи с заключением подсудимым Селезневым А. В. контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщили ЕАН в суде.
Но подсудимый Селезнев А. В. не освобожден от уголовной ответственности, производство по делу приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления.
Напомним, 5 февраля в Тагилстроевском суде был вынесен приговор киллеру из «Герат-Урал» Андрею Рогожину. Его приговорили к 14 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.