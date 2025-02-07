ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 37 снарядов и совершены атаки с применением 37 беспилотников, из них 23 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном частном домовладении, объекте связи, пяти транспортных средствах, также поврежден храм.
«В Белгородском районе посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Красное, Крутой Лог и Ясные Зори подверглись атакам семи беспилотников… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Логачёвка и хутору Дубровки нанесены удары четырех беспилотников, два из которых были сбиты. В селе Логачёвка, где с 27 октября 2022 года действует режим чрезвычайной ситуации, в результате сброса взрывного устройства на легковой автомобиль погибли три человека», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе два села подверглись обстрелу с применением четырех боеприпасов и атаке одного беспилотника. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам выпущено пять боеприпасов и совершены атаки четырех беспилотников. В Грайворонском округе шесть населенных пунктов обстреляны 25 снарядами и нанесены удары с помощью трех БПЛА.
«В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Колотиловка и Теребрено в ходе двух обстрелов выпущено три боеприпаса и совершены атаки трех беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Вознесеновка и Муром зафиксированы атаки 15 беспилотников, которые были сбиты», — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.