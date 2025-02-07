ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

«В Белгородском районе посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Красное, Крутой Лог и Ясные Зори подверглись атакам семи беспилотников… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Логачёвка и хутору Дубровки нанесены удары четырех беспилотников, два из которых были сбиты. В селе Логачёвка, где с 27 октября 2022 года действует режим чрезвычайной ситуации, в результате сброса взрывного устройства на легковой автомобиль погибли три человека», — написал Гладков в своем Telegram-канале.