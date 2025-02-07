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Штурмовик Андрей Тарасов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Мужчина отправился «за ленточку», подписав контракт.

Источник: Reuters

Андрей Тарасов из Эхирит-Булагатского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой». Об этом сообщает ИА «Байкал24» со ссылкой на мэра района Геннадия Осодоева.

— Сибиряк родился в поселке Усть-Ордынском, окончил СОШ № 3, а после и СПТУ-11. Долгое время работал водителем, трудился на предприятиях Иркутска и Иркутского района. В какой-то момент вместе с женой перебрался в село Никольск, — рассказали в агентстве.

В зону проведения специальной военной операции Андрей Тарасов отправился, подписав контракт, в декабре 2024, был штурмовиком. Пал во время выполнения боевого задания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Владимир Бумбошкин из Ольхонского района героически погиб «за ленточкой» 24 июля 2023. Мужчина был гранатометчиком, рядовым 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.