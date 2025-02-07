Штурмовик Андрей Тарасов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

— Сибиряк родился в поселке Усть-Ордынском, окончил СОШ № 3, а после и СПТУ-11. Долгое время работал водителем, трудился на предприятиях Иркутска и Иркутского района. В какой-то момент вместе с женой перебрался в село Никольск, — рассказали в агентстве.