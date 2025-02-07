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WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Киеву не удастся в ближайшем будущем организовать необходимый приток военных, чтобы попытаться остановить продолжающееся продвижение сил РФ в районе Красноармейска (украинское название Покровск — ред.), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских военных.

Источник: РИА "Новости"

«Русские все еще продвигаются… Чтобы остановить их продвижение, Украине понадобится большой приток войск…, что маловероятно в ближайшем будущем», — приводит издание слова нескольких офицеров, дислоцированных в районе Красноармейска.

Как отмечает издание, Украине отчаянно нахватает пехоты. ВСУ уступают по численности силам РФ как минимум в 5 раз на большей части восточного фронта, добавляет Wall Street Journal. По словам военных ВСУ, в основном они располагают возрастными, недавно призванными и не имеющими мотивации и опыта в бою военными.

Один из командующих батальоном ВСУ признался, что если бы не беспилотники, то «ситуация была бы ужасной».

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.