WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска

«Русские все еще продвигаются… Чтобы остановить их продвижение, Украине понадобится большой приток войск…, что маловероятно в ближайшем будущем», — приводит издание слова нескольких офицеров, дислоцированных в районе Красноармейска.
Как отмечает издание, Украине отчаянно нахватает пехоты. ВСУ уступают по численности силам РФ как минимум в 5 раз на большей части восточного фронта, добавляет Wall Street Journal. По словам военных ВСУ, в основном они располагают возрастными, недавно призванными и не имеющими мотивации и опыта в бою военными.
Один из командующих батальоном ВСУ признался, что если бы не беспилотники, то «ситуация была бы ужасной».
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.