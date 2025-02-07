WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска

Как отмечает издание, Украине отчаянно нахватает пехоты. ВСУ уступают по численности силам РФ как минимум в 5 раз на большей части восточного фронта, добавляет Wall Street Journal. По словам военных ВСУ, в основном они располагают возрастными, недавно призванными и не имеющими мотивации и опыта в бою военными.