Бабушка погибшего бойца СВО из Прикамья отстояла право на соцподдержку

Бабушка, заменившая мать погибшему бойцу СВО из Пермского края, отстояла своё право на социальную поддержку, сообщает прокуратура региона.
Ситуация, в которой потребовалось вмешательство прокуратуры и суда, произошла в Березниках. 76-летняя местная жительница обратилась в надзорный орган и сообщила о нарушении её прав на получение соцподдержки.
Как оказалось, в 2023 году внук женщины погиб в зоне специальной военной операции во время выполнения боевого задания. Пожилая женщина с 6-летнего возраста воспитывала мужчину, однако для получения социальных гарантий ей было необходимо доказать, что именно она заменила прикамцу мать. «Женщине требовалось подтвердить факт нахождения внука на воспитании. Действуя в защиту прав и интересов пожилой женщины, прокуратура обратилась в суд с иском об установлении соответствующего юридического факта», — рассказывает прокуратура Пермского края.
Суд Березников встал на сторону бабушки погибшего бойца и удовлетворил требования надзорного органа. Исполнение судебного акта также проконтролирует прокуратура.