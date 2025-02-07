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Бабушка погибшего бойца СВО из Прикамья отстояла право на соцподдержку

Она с шести лет заменила ему мать.

Источник: Аргументы и факты

Бабушка, заменившая мать погибшему бойцу СВО из Пермского края, отстояла своё право на социальную поддержку, сообщает прокуратура региона.

Ситуация, в которой потребовалось вмешательство прокуратуры и суда, произошла в Березниках. 76-летняя местная жительница обратилась в надзорный орган и сообщила о нарушении её прав на получение соцподдержки.

Как оказалось, в 2023 году внук женщины погиб в зоне специальной военной операции во время выполнения боевого задания. Пожилая женщина с 6-летнего возраста воспитывала мужчину, однако для получения социальных гарантий ей было необходимо доказать, что именно она заменила прикамцу мать. «Женщине требовалось подтвердить факт нахождения внука на воспитании. Действуя в защиту прав и интересов пожилой женщины, прокуратура обратилась в суд с иском об установлении соответствующего юридического факта», — рассказывает прокуратура Пермского края.

Суд Березников встал на сторону бабушки погибшего бойца и удовлетворил требования надзорного органа. Исполнение судебного акта также проконтролирует прокуратура.