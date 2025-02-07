Бабушка погибшего бойца СВО из Прикамья отстояла право на соцподдержку

Как оказалось, в 2023 году внук женщины погиб в зоне специальной военной операции во время выполнения боевого задания. Пожилая женщина с 6-летнего возраста воспитывала мужчину, однако для получения социальных гарантий ей было необходимо доказать, что именно она заменила прикамцу мать. «Женщине требовалось подтвердить факт нахождения внука на воспитании. Действуя в защиту прав и интересов пожилой женщины, прокуратура обратилась в суд с иском об установлении соответствующего юридического факта», — рассказывает прокуратура Пермского края.