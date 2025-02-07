Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские морпехи уничтожили 12 единиц иностранной техники под Курском

Жители Новосибирска в соцсетях восхищаются успехами наших парней.

Источник: РИА "Новости"

6 февраля военнослужащие взвода «Северный человек» из 810-й бригады морских пехотинцев отличились в бою на Курском направлении. За три часа они ликвидировали 12 единиц современной зарубежной военной техники, сообщает «Сиб.фм».

По информации издания, боевые расчеты действовали из окружения с первых минут сражения. Несмотря на сложную ситуацию, благодаря четкой координации и профессионализму им удалось не только сохранить свои позиции, но и успешно отразить попытку контрнаступления противника.

Действия новосибирских морпехов получили широкую поддержку в сети. Пользователи интернета выражают восхищение героизмом бойцов:

«Парни, вы настоящие герои!».

«За такие примеры действительно переполняет гордость».

«810-я бригада — вы лучшие! Мы вами гордимся».