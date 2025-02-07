Новосибирские морпехи уничтожили 12 единиц иностранной техники под Курском

6 февраля военнослужащие взвода «Северный человек» из 810-й бригады морских пехотинцев отличились в бою на Курском направлении. За три часа они ликвидировали 12 единиц современной зарубежной военной техники, сообщает «Сиб.фм».
По информации издания, боевые расчеты действовали из окружения с первых минут сражения. Несмотря на сложную ситуацию, благодаря четкой координации и профессионализму им удалось не только сохранить свои позиции, но и успешно отразить попытку контрнаступления противника.
Действия новосибирских морпехов получили широкую поддержку в сети. Пользователи интернета выражают восхищение героизмом бойцов:
«Парни, вы настоящие герои!».
«За такие примеры действительно переполняет гордость».
«810-я бригада — вы лучшие! Мы вами гордимся».