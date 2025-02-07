Раскрыты потери ВСУ на курском направлении за сутки с начала контрнаступления

По информации ведомства, также уничтожены 38 боевых машин пехоты, 11 танков, 9 автомобилей, 7 боевых машин пехоты, 3 бронетранспортера, 3 артиллерийских орудия, 3 инженерные машины разграждения, пусковая установка реактивной системы залпового огня, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и мостоукладчик. Кроме того, успешно нанесены удары по трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами и складу боеприпасов.
Как уточнило Минобороны, подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступления украинских войск в направлении Черкасской Конопельки и Уланка. Также нанесено поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражены две контратаки.
Помимо этого, авиацией и артиллерией нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области.
Ранее WarGonzo сообщил, что в течение дня ВСУ могут предпринять новую попытку прорвать российскую оборону в районе села Уланок Суджанского района. По его данным, разведка зафиксировала перемещение украинских войск на границе с Сумской областью.