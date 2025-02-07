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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад» за неделю

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1835 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, воздушно-десантной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1835 военнослужащих», — говорится в сводке ведомства за период с 1 по 7 февраля.

Кроме того, были уничтожены два танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.

Как напомнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск «Запад» на прошедшей неделе был освобожден населенный пункт Новомлынск в Харьковской области.