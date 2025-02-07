Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад» за неделю

Кроме того, были уничтожены два танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.