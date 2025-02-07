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ВСУ потеряли более 395 военных в зоне действий группировки «Днепр»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли в течение недели свыше 295 военнослужащих, танк и восемь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск «Днепр», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 37 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами», — говорится в сообщении.