ВСУ за неделю потеряли свыше 3700 военных в зоне действий «Центра»

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, а также бронетранспортер Viking шведского производства. Уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства», — говорится в сообщении ведомства.