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ВСУ за неделю потеряли свыше 3700 военных в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск «Центр» потеряли более 3720 военнослужащих и четыре танка, включая Leopard, сообщило Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, а также бронетранспортер Viking шведского производства. Уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства», — говорится в сообщении ведомства.