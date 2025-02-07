Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за неделю

По данным ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 1510 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, уничтожены 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.