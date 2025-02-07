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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за неделю

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1510 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 1510 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, уничтожены 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.