Российская армия освободила населенный пункт Дружба в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
За неделю «Центр» поразил подразделения 16 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, этой группировкой были уничтожены более 3,7 тыс. военных, четыре танка, в том числе немецкого производства Leopard противника.
Также на этой неделе истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою сбила Су-27 воздушных сил Украины.
В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен сдались 19 украинских военных.
Ранее в этот день Минобороны РФ показали работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ в районе Часова Яра в ДНР.
Об освобождении Барановки в ДНР и Новомлынска в Харьковской области стало известно 5 февраля. Крымское в ДНР было взято под контроль 1 февраля.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.