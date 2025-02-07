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Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские формирования потеряли в течение недели свыше 955 военных и три танка, включая Leopard, в зоне действия группировки «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Противник потерял свыше 955 военнослужащих, три танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении военного ведомства.