ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине

Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников, обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.