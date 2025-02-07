ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине

«С 1-го по 7-е февраля 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке министерства за неделю.
Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников, обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.