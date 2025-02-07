В Волгоградской области простились с двумя героями СВО

В Волгоградской области в Камышине состоялись похороны двух бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Город простился с Геннадием Прошиным и Дмитрием Михайловым- героями, отдавшими свои жизни за Родину. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, защитники с честью выполнили свой воинский долг. Их самоотверженность и преданность Отечеству стали примером для многих.