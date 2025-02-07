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В Волгоградской области простились с двумя героями СВО

В Камышине похоронили участников спецоперации Геннадия Прошина и Дмитрия Михайлова.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в Камышине состоялись похороны двух бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Город простился с Геннадием Прошиным и Дмитрием Михайловым- героями, отдавшими свои жизни за Родину. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, защитники с честью выполнили свой воинский долг. Их самоотверженность и преданность Отечеству стали примером для многих.

Трагическая гибель двух воинов стала невосполнимой утратой для их семей и всего Камышина. Похороны прошли с соблюдением всех воинских почестей.

«Скорбим вместе с семьей павших и выражаем родным и близким искренние соболезнования», — говорится в сообщении администрации.