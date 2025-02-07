ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий «Севера»

«В течение недели продолжено уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны», — говорится в сводке министерства за неделю.