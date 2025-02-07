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ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли более 2020 военнослужащих, 21 танк на курском и харьковском направлениях в зоне действий группировки «Север», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«В течение недели продолжено уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 боевая бронированная машина. Уничтожены 132 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов с боеприпасами», — сообщили в Минобороны.