В Новосибирске бизнес-омбудсмен Панфёров заявил, что СВО может закончится в 2025 году

«Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Большая часть целей России уже достигнута. Но пока мы полностью не освободим ДНР, ЛНР и Херсон говорить о победе рано. Сейчас Запад всячески пытается раскачать ситуацию, и нам надо решить эти задачи, опередить их. Думаю, что СВО не будет длиться еще несколько лет. Мы сейчас заканчиваем эту активную наступательную базу и освобождением территорий. Думаю, что за этот год с большой долей вероятности СВО может закончится, но проблем не уменьшится. Будет длительный период реабилитации страны. Готовы ли мы к этому и готова ли исполнительная власть? Хотелось бы думать, что да», — заявил в эксклюзивном интервью Сиб.фм экс-комбат «Веги», бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров.