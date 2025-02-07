​​​​​​​ Главное из брифинга Минобороны 1−7 февраля 2025 года: сводка за неделю

Также удары нанесены по военным аэродромам, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных дронов, обучения операторов БПЛА и специалистов радиоэлектронной борьбы, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований.