По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли групповые удары
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: энергетические объекты, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.
Также удары нанесены по военным аэродромам, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных дронов, обучения операторов БПЛА и специалистов радиоэлектронной борьбы, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований.
ВС РФ освободили четыре населенных пункта
Военнослужащие «Западной» группировки взяли под контроль село Новомлынск Харьковской области.
Бойцы «Центральной» группировки заняли населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба ДНР.
Группировка «Север» противостоит противнику в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника на Харьковском направлении.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: порядка 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 боевая бронированная машина, 132 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов с боеприпасами.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 835 боевиков
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 11 бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1 835 бойцов, два танка, 19 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.
Группировка «Юг» продвинулась вперед
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по десяти бригадам противника.
За неделю в зоне действия группировки «Юг» ВСУ потеряли до 1 510 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Центра» продавили оборону ВСУ в ДНР
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 17 бригадам противника, в том числе штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины.
Потери ВСУ превысили 3 720 человек. Российские военнослужащие уничтожили: четыре танка, 29 боевых бронированных машин, 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» углубилась в линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 11 украинским формированиям.
Потери противника в живой силе превысили 955 человек. Также ВСУ лишились трех танков, 19 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 31 орудия полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение шести бригадам противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили шесть украинских бригад.
«ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 37 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб Hammer, 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 630 дронов самолетного типа.
Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою сбит Су-27 воздушных сил Украины.