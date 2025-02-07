В ДНР от осколочных ранений погиб житель Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простились с бойцом, погибшим на СВО. Константин умер от полученных ранений 21 октября 2023 года. Об этом сообщили в мэрии города.
Мужчина роился и вырос в Каменске-Уральском. После окончания школы и техучилища работал на городском предприятии, а затем трудился в Москве и Санкт-Петербурге. После начала спецоперации он принял решение отправиться в зону СВО.
— Своим личным примером рядовой Вагнер Константин Герцевич неоднократно воодушевлял сослуживцев на подвиги и героизм, — так отзываются о нем командиры воинской части.
С июля 2023 года мужчина принимал участие в боях в ДНР. В октябре того же года при выполнении задачи в штурмовой группе при обстреле он погиб. Он получил множественные осколочные ранения. Посмертно Константина представили к ордену Мужества.
Прощание с бойцом состоялось 7 февраля на Аллее Славы. Похоронили свердловчанина на Волковском кладбище, на Аллее почетных граждан.