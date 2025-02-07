Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР

За последнюю неделю группировка «Центр» взяла под контроль еще три населенных пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — поселок Дружба. Кроме того, группировка «Запад» 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.