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Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль город Дзержинск в ДНР, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования “Ветераны” группировки войск “Центр” освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

За последнюю неделю группировка «Центр» взяла под контроль еще три населенных пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — поселок Дружба. Кроме того, группировка «Запад» 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.