Артиллеристы «Севера» уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронетехники штурмовых групп ВСУ артиллеристами группировки войск “Север” в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили движение бронетехники штурмовых групп ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетехнику противника. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены артиллерийскими расчетами 40-й бригады морской пехоты. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания артиллерийских снарядов в бронетехнику боевиков ВСУ.