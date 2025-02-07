Артиллеристы «Севера» уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

По данным военного ведомства, военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили движение бронетехники штурмовых групп ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетехнику противника. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены артиллерийскими расчетами 40-й бригады морской пехоты. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания артиллерийских снарядов в бронетехнику боевиков ВСУ.