ВСУ потеряли более 26 тысяч военных за пять месяцев

«Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки — это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов», — говорится в сообщении.