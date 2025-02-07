ВСУ потеряли более 26 тысяч военных за пять месяцев

«Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки — это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада «Азов»*.
Площадь освобожденной городской застройки составила более 50 квадратных километров. Российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории, уточнили в министерстве.
«Общее продвижение в глубину обороны противника составило более 13 километров», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию. Там также подчеркнули, что установление контроля над Дзержинском открывает дорогу для освобождения Константиновки и выхода во фланг краматорской группировки ВСУ.
За последнюю неделю группировка «Центр» взяла под контроль еще три населенных пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — Дружбу. Кроме того, группировка «Запад» 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.
* Запрещенная в России террористическая организация.