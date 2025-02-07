Что известно об освобождении Дзержинска в ДНР

ТАСС собрал основное об освобождении.
О Дзержинске
- Освобожденный российской армией Дзержинск является самым крупным населенным пунктом Торецкой агломерации, на начало 2022 г. общее число жителей агломерации составляло более 73,5 тыс. жителей, в Дзержинске — около 35 тыс. жителей.
- Город расположен к северу от Горловки и служил важным логистическим узлом ВСУ на пути к территориям ЛНР и Харьковской области.
- Его освобождение позволяет снизить интенсивность обстрелов Горловки.
- Киевский режим превратил город в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку.
- Украинские военные в Дзержинске использовали для обороны шахты и терриконы, расположенные в северной и западной частях города.
Освобождение Дзержинска
- Город Дзержинск Донецкой Народной Республики освобожден в результате активных наступательных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» на александро-калиновском направлении.
- При освобождении города Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны».
- Общее продвижение российских войск в глубину обороны ВСУ при освобождении города составило более 13 км.
- В ходе операции также были освобождены 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 кв. км территории.
- В МО РФ добавили, что в настоящее время подразделения группировки войск «Центр» продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию.
Потери ВСУ
- Для удержания Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, противник стянул силы в количестве до 50 батальонов, общая численность группировки противника составляла более 40 тыс. военнослужащих.
- ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли свыше 70% личного состава своей группировки — это более 26 тыс. военнослужащих.
- Суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными.
- Уничтожено свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.