Что известно об освобождении Дзержинска в ДНР

Российские войска за пять месяцев боев за Дзержинск (украинское название — Торецк) нанесли ВСУ потери в размере более 26 тыс. военнослужащих. Город был превращен ВСУ в мощный укрепрайон. Его освобождение открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки, сообщили в Минобороны России.