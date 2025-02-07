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Что известно об освобождении Дзержинска в ДНР

Российские войска за пять месяцев боев за Дзержинск (украинское название — Торецк) нанесли ВСУ потери в размере более 26 тыс. военнослужащих. Город был превращен ВСУ в мощный укрепрайон. Его освобождение открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное об освобождении.

О Дзержинске

  • Освобожденный российской армией Дзержинск является самым крупным населенным пунктом Торецкой агломерации, на начало 2022 г. общее число жителей агломерации составляло более 73,5 тыс. жителей, в Дзержинске — около 35 тыс. жителей.
  • Город расположен к северу от Горловки и служил важным логистическим узлом ВСУ на пути к территориям ЛНР и Харьковской области.
  • Его освобождение позволяет снизить интенсивность обстрелов Горловки.
  • Киевский режим превратил город в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку.
  • Украинские военные в Дзержинске использовали для обороны шахты и терриконы, расположенные в северной и западной частях города.

Освобождение Дзержинска

  • Город Дзержинск Донецкой Народной Республики освобожден в результате активных наступательных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» на александро-калиновском направлении.
  • При освобождении города Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны».
  • Общее продвижение российских войск в глубину обороны ВСУ при освобождении города составило более 13 км.
  • В ходе операции также были освобождены 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 кв. км территории.
  • В МО РФ добавили, что в настоящее время подразделения группировки войск «Центр» продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию.

Потери ВСУ

  • Для удержания Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, противник стянул силы в количестве до 50 батальонов, общая численность группировки противника составляла более 40 тыс. военнослужащих.
  • ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли свыше 70% личного состава своей группировки — это более 26 тыс. военнослужащих.
  • Суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными.
  • Уничтожено свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.