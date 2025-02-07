Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 7 февраля 2025 года

Минобороны сообщило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в районах Черкасской Конопельки и Уланка Курской области. Также нанесены удары по 12 бригадам ВСУ в ряде населенных пунктов.
Артиллеристы «Севера» уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Минобороны России сообщило об уничтожении бронетехники украинских штурмовых групп артиллеристами группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.
Раскрыты потери ВСУ на курском направлении за сутки с начала контрнаступления
За сутки контрнаступления ВСУ на курском направлении потери составили более 370 человек, сообщило Минобороны России. Также уничтожены 38 боевых машин пехоты, 11 танков, артиллерийские орудия, бронетранспортеры и др.
Песков рассказал о героизме российских войск, отражающих атаку ВСУ под Курском
Дмитрий Песков отметил, что действия российских войск в Курской области заслуживают самой высокой оценки. Он подчеркнул, что Минобороны занимается конкретной оценкой, а администрация президента не имеет к этому отношения.
Лихачев: растут риски для ядерной безопасности Курской АЭС
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что риски для ядерной безопасности Курской АЭС увеличиваются. По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область несет опасность для Курской АЭС.