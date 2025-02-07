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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 7 февраля 2025 года

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 58 230 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 7 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минобороны сообщило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в районах Черкасской Конопельки и Уланка Курской области. Также нанесены удары по 12 бригадам ВСУ в ряде населенных пунктов.

Артиллеристы «Севера» уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Источник: РИА "Новости"

Минобороны России сообщило об уничтожении бронетехники украинских штурмовых групп артиллеристами группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Раскрыты потери ВСУ на курском направлении за сутки с начала контрнаступления

Источник: Reuters

За сутки контрнаступления ВСУ на курском направлении потери составили более 370 человек, сообщило Минобороны России. Также уничтожены 38 боевых машин пехоты, 11 танков, артиллерийские орудия, бронетранспортеры и др.

Песков рассказал о героизме российских войск, отражающих атаку ВСУ под Курском

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков отметил, что действия российских войск в Курской области заслуживают самой высокой оценки. Он подчеркнул, что Минобороны занимается конкретной оценкой, а администрация президента не имеет к этому отношения.

Лихачев: растут риски для ядерной безопасности Курской АЭС

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что риски для ядерной безопасности Курской АЭС увеличиваются. По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область несет опасность для Курской АЭС.

Песков Дмитрий