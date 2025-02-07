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Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области вечером 7 февраля

Жителей призывают укрыться в комнатах без окон.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА сегодня, 7 февраля, в 21:07. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Если вы находитесь дома, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.