Жительница Башкирии передала в зону СВО свой легковой автомобиль.

Машина более двух лет стояла под открытым небом и ей требовался ремонт. Технику для условий фронта подготовил волонтёр городской группы «Оберег» Геннадий Иванов. Запчасти для автомобиля приобрели на средства группы «Оберег», не остались в стороне и другие жители, кто-то принёс домкрат, другие — аптечку, трос. В машине заменили аккумулятор, свечи, лампочки, фильтры, дворники, отремонтировали и отрегулировали ходовую и рулевую части. Машину укомплектовали инструментами, тросом, домкратом.