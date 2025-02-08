Жительница Башкирии передала в зону СВО свой легковой автомобиль.

Жительница Октябрьского Рашида Хайруллина передала автомобиль ВАЗ на нужды СВО. Об этом сообщает администрация города. Хозяйка машины передала транспортное средство для воинов в знак доброй памяти о своем супруге — ветеране афганской войны Эльвире Замиловиче Хайруллине.
Машина более двух лет стояла под открытым небом и ей требовался ремонт. Технику для условий фронта подготовил волонтёр городской группы «Оберег» Геннадий Иванов. Запчасти для автомобиля приобрели на средства группы «Оберег», не остались в стороне и другие жители, кто-то принёс домкрат, другие — аптечку, трос. В машине заменили аккумулятор, свечи, лампочки, фильтры, дворники, отремонтировали и отрегулировали ходовую и рулевую части. Машину укомплектовали инструментами, тросом, домкратом.
В автомобиль перед отправкой на передовую загрузили рабочие перчатки, электроды, шнуры, медицинские средства, одежду, постельные принадлежности, одеяла, чак-чак, мёд, домашнюю лапшу.
ВАЗ в зону СВО перегнали отпускники — бойцы с позывными «Костёр» и «Ветер», теперь машина служит в батальоне имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан».