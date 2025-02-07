Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте

«Поступила информация от военнослужащих с фронта о случаях появления под видом гуманитарной помощи заминированных FPV-очков Skyzone модели Cobra. Данной информацией уже занимаются правоохранители», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, за данной диверсией стоят украинские спецслужбы, которые используют волонтеров «в темную», чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование.
«На сегодня данная тактика бандеровских террористов раскрыта, устанавливаются обстоятельства и схемы. Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10−15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков», — сказал Рогов.
По его словам, волонтерам необходимо ввести более тщательную проверку гуманитарной помощи перед отправкой на фронт.