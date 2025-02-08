Названы последствия атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону

В ночь на 8 февраля над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы. Местные жители рассказали, что слышали минимум пять взрывов над городом. По предварительной информации, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). По данным издания, ВСУ пытались нанести удар по нефтеперекачивающей станции.