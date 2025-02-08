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Названы последствия атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область в нескольких многоэтажках выбиты стекла. Об последствиях сообщил Telegram-канал Shot.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что взрывной волной выбило стекла в квартирах в микрорайоне Сельмаш на улице Вильнюсская. В настоящий момент информации о пострадавших нет.

В ночь на 8 февраля над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы. Местные жители рассказали, что слышали минимум пять взрывов над городом. По предварительной информации, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). По данным издания, ВСУ пытались нанести удар по нефтеперекачивающей станции.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.