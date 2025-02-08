БМП-3 «Днепра» отработали стрельбу на дальность до 4 километров

«Экипаж БМП-3 группировки войск “Днепр” на танковом полигоне отработал занятия по вождению, стрельбам из штатного вооружения, загрузки боекомплекта и личного состава в боевую машину пехоты. В ходе занятий военнослужащие отработали норматив по стрельбе из закрытой огневой позиции и на ходу, по мишеням имитирующим условного противника на дальности от 500 до 4000 метров из различных орудий», — сообщили журналистам в ведомстве.