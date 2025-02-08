Штурмовики ВС России уничтожили 17 боевиков ВСУ, выходя из окружения

«И нас как бы заняли в кольцо, и мы начали чуть-чуть откатываться. Откатились метров на 100, там воронка от ФАБа большая, и мы там начали работать. Мы когда ввосьмером туда закатились, вот представьте, у воронки по вам начинает работать ДШК, пулемет, снайперы, и в вас работает со всех трех направлений», — рассказал командир штурмового взвода.
Как рассказал боец, перед этим боем командованием была поставлена задача зайти на позиции противника в лесополосе и занять два опорника. Группа из восьми человек выдвинулась ночью на выполнение задания. Погода была туманная, и плохая видимость. Тепловизор не включали, так как была высокая вероятность обнаружения.
По его словам, первый опорник забрали грамотно и быстро.
«Мы выдвинулись на другую позицию, получилось так, что мы шли по тропе, а блиндаж мы немножко прошли. И получилось так, что противника, мы когда шли, я его даже не заметил. Противник спросил: “кто?”, но я не растерялся, я шел первый, сразу сказал: “свои”. Я когда услышал, он (противник — ред.) такой говорит: “Хто свои?”, ну я сразу очередь туда. Двоих сразу скосил. Аркадий мне там помог, мы их там потушили. Аркадий сразу туда гранату закинул. Бах!» — рассказал боец про то, как российские бойцы наткнулись на противника.
Противник в этот момент открыл перекрестный огонь сразу с трех сторон. Группа «Ары» откатилась на сто метров назад и приняла оборону в воронке от ФАБа, назад была только одна тропа, но противник не давал возможности отойти.
«Мы приняли бой в течение 20−30 минут мы отражали атаку противника. Было отчетливо видно, как они работают по нам из окопов», — пояснил командир взвода.
В ходе боя, как добавил собеседник, один из его бойцов, несмотря на постоянный огонь противника, поднялся в полный рост и закинул гранату во вражеский окоп, а второй подавил вражеского пулеметчика выстрелом из трофейного американского гранатомета. Впоследствии группа откатилась на раннее захваченный первый опорник.
«Мы за собой забрали после этого боя 17 хохлов (Украинцев — Прим. ред.)», — сказал в завершении военнослужащий.