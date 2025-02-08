Штурмовики ВС России уничтожили 17 боевиков ВСУ, выходя из окружения

«Мы выдвинулись на другую позицию, получилось так, что мы шли по тропе, а блиндаж мы немножко прошли. И получилось так, что противника, мы когда шли, я его даже не заметил. Противник спросил: “кто?”, но я не растерялся, я шел первый, сразу сказал: “свои”. Я когда услышал, он (противник — ред.) такой говорит: “Хто свои?”, ну я сразу очередь туда. Двоих сразу скосил. Аркадий мне там помог, мы их там потушили. Аркадий сразу туда гранату закинул. Бах!» — рассказал боец про то, как российские бойцы наткнулись на противника.