В Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Города и районы Ростовской области в субботу ночью были налету БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил в Тelegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле», — написал он.
Слюсарь уточнил, что в Первомайском районе Ростова-на-Дону повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах — на улицах Вильнюсской, 1-й Конной Армии и Веры Пановой. Из одного многоэтажного дома, по его словам, эвакуировали 68 жильцов. Повреждения получили и легковые автомобили, припаркованные у дома, их число уточняется. На месте работают дежурные службы.
Кроме того, повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе.
«Эвакуировано шесть работников. На место аварии прибыли дежурные службы», — добавил он.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки беспилотников нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.