В Ростовской области ночью отбили атаку БПЛА

Слюсарь уточнил, что в Первомайском районе Ростова-на-Дону повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах — на улицах Вильнюсской, 1-й Конной Армии и Веры Пановой. Из одного многоэтажного дома, по его словам, эвакуировали 68 жильцов. Повреждения получили и легковые автомобили, припаркованные у дома, их число уточняется. На месте работают дежурные службы.