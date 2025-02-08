Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА

«Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна», — написал он в Telegram-канале.
Кондратьев уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы.
«Важно помочь жителям оперативно восстановить свое имущество, этот вопрос поручил держать на личном контроле главе муниципалитета Роману Синяговскому», — добавил губернатор.