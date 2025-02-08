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После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, жильцов планируют временно разместить в лицее, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«По уточненной на 06.30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко», — написал он.

В светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам: газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы — до момента их замены на новые.

«На 10.00 в администрации Ростова-на-Дону запланировано провести внеплановое заседание комиссии по ЧС. Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба сегодня же», — добавил Слюсарь.

Ранее Слюсарь сообщил, что города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА, налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, также повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.