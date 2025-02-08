Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ПВО ночью уничтожила и перехватила 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщило Минобороны России.

Источник: AP 2024

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве:

18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области; пять — над территорией Белгородской области;два — над Краснодарским краем.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что города и районы региона в субботу ночью были атакованы БПЛА, налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, также повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе. В Ростове-на-Дону в 14 многоэтажках повреждены окна.

Кроме того, ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов. Ночью также был отражен налет БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.