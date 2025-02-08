На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве:
18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области; пять — над территорией Белгородской области;два — над Краснодарским краем.
Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что города и районы региона в субботу ночью были атакованы БПЛА, налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, также повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе. В Ростове-на-Дону в 14 многоэтажках повреждены окна.
Кроме того, ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов. Ночью также был отражен налет БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.