На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что города и районы региона в субботу ночью были атакованы БПЛА, налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, также повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе. В Ростове-на-Дону в 14 многоэтажках повреждены окна.