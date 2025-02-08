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В Волгоградской области ночью отразили атаку БПЛА

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ночью была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет», — сообщил Бочаров.