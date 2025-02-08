В Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников 8 февраля

Самарцам напомнили, что при атаке БПЛА лучше укрыться в подвале или на подземной парковке, а в квартире держаться подальше от окон. Если тревога застала на улице, необходимо срочно зайти в ближайшее здание и выйти из автомобиля. При обнаружении беспилотника или его обломков нельзя приближаться к ним или пытаться что-то трогать. Лучше немедленно покинуть эту зону.