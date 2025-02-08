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В Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников 8 февраля

Жителей Самарской области вновь предупредили об опасности атаки БПЛА утром 8 февраля.

Утром в субботу, 8 февраля, в Самарской области снова объявили опасность атаки беспилотников. Жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности и при ЧС звонить по номеру 112. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«06:00 Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении в приложении службы.

Аэропорт Курумоч продолжает работать в штатном режиме. Никаких ограничений на полеты пока не вводили.

Самарцам напомнили, что при атаке БПЛА лучше укрыться в подвале или на подземной парковке, а в квартире держаться подальше от окон. Если тревога застала на улице, необходимо срочно зайти в ближайшее здание и выйти из автомобиля. При обнаружении беспилотника или его обломков нельзя приближаться к ним или пытаться что-то трогать. Лучше немедленно покинуть эту зону.