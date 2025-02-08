Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Скрябин побывал на месте падения обломков БПЛА в Ростове

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова поручил провести внеплановое заседание КЧС после падение обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин приехал на место падения обломков БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

После падения обломков беспилотника и воздействия ударной волны в многоквартирных домах повредились окна и оконные рамы. Сейчас, по словам Александра Скрябина, ведется обследование домов. Также ведется устранение последствий происшествия. Из-за случившегося движение транспорта по улице 1-й Конной Армии было ограниченно от 29 дома до пересечения с улицей Пановой.

— Поручил оценить количество поврежденных домов, провести внеплановое заседание КЧС, — сообщил Александр Скрябин.