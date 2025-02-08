Александр Скрябин побывал на месте падения обломков БПЛА в Ростове

После падения обломков беспилотника и воздействия ударной волны в многоквартирных домах повредились окна и оконные рамы. Сейчас, по словам Александра Скрябина, ведется обследование домов. Также ведется устранение последствий происшествия. Из-за случившегося движение транспорта по улице 1-й Конной Армии было ограниченно от 29 дома до пересечения с улицей Пановой.