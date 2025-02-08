Беспилотники атаковали Славянский район Кубани, повреждены жилые дома

Синяговский в своём канале в Telegram уточнил, что кровли и окна жилых домов, а также автомобили были повреждены в Славянске-на-Кубани. «На текущий момент зафиксировано 6 адресов. К людям выехали городские службы для оказания помощи и оценки причиненного ущерба», — отметил он. По словам главы района, никто не пострадал.