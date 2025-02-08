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Беспилотники атаковали Славянский район Кубани, повреждены жилые дома

«На текущий момент зафиксировано 6 адресов».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Славянском районе повреждены пять жилых домов.

«К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Кондратьев также уточнил, что поручил держать на личном контроле главе Славянского района Роману Синяговскому вопрос восстановления повреждённого имущества.

Синяговский в своём канале в Telegram уточнил, что кровли и окна жилых домов, а также автомобили были повреждены в Славянске-на-Кубани. «На текущий момент зафиксировано 6 адресов. К людям выехали городские службы для оказания помощи и оценки причиненного ущерба», — отметил он. По словам главы района, никто не пострадал.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщил, что взрывы в Славянске-на-Кубани были слышны около 02:40, на некоторых улицах города отключилось электричество. Громкие звуки были слышны также в хуторах Губернаторском (14 км от Славянска-на-Кубани) и Бараниковском (10 км от города).

По данным Минобороны РФ, над Кубанью ночью уничтожили 2 беспилотника.

Напомним, о ночной атаке БПЛА также сообщили власти Ростовской области. В Ростове-на-Дону повреждены 14 жилых домов, а в Чертковском районе региона — административно-бытовые здания предприятия. Пострадавших нет.