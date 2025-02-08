Угроза атаки БПЛА действовала всю ночь в Воронежской области

Об угрозе воронежцев предупредил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Он напомнил, что необходимо соблюдать спокойствие и выполнять рекомендации властей. Отбой прозвучал в 5.37 утра. Информации о каких-либо происшествиях, как и о сбитых беспилотниках противника, на территории Воронежской области за это время не поступало.
По информации Минобороны за ночь над регионами России было уничтожено 36 украинских БПЛА. 18 из них сбили над территорией Ростовской области, 11 были перехвачены над Волгоградской областью, еще пять силы ПВО и РЭБ уничтожили над территорией Белгородской области и два — над Краснодарским краем.