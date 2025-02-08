Угроза атаки БПЛА действовала всю ночь в Воронежской области

По информации Минобороны за ночь над регионами России было уничтожено 36 украинских БПЛА. 18 из них сбили над территорией Ростовской области, 11 были перехвачены над Волгоградской областью, еще пять силы ПВО и РЭБ уничтожили над территорией Белгородской области и два — над Краснодарским краем.