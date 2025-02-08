Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре девушки из Новосибирской области служат на передовой в зоне СВО

Об этом рассказал Андрей Панферов, экс-комбат батальона «Вега».

Источник: Комсомольская правда

Четыре девушки из Новосибирской области служат на передовой в зоне СВО: об этом рассказал Андрей Панферов, экс-комбат батальона «Вега», бизнес-омбудсмен в Новосибирской области.

— Возраст у всех девушек разный, есть те, кому немногим более 20 лет. Они — врачи и медсестры, которые спасают жизни бойцам в зоне специальной военной операции, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Известно, что девушки — часть одного отряда. С ними заключен контракт на полгода, по истечению срока они смогут продлить его.