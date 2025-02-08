Четыре девушки из Новосибирской области служат на передовой в зоне СВО: об этом рассказал Андрей Панферов, экс-комбат батальона «Вега», бизнес-омбудсмен в Новосибирской области.
— Возраст у всех девушек разный, есть те, кому немногим более 20 лет. Они — врачи и медсестры, которые спасают жизни бойцам в зоне специальной военной операции, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.
Известно, что девушки — часть одного отряда. С ними заключен контракт на полгода, по истечению срока они смогут продлить его.