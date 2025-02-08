Авиационную опасность объявили в Воронежской области 8 февраля

В Воронежской области объявили авиационную опасность сегодня, 8 февраля, в 11:08. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
Если вы находитесь дома, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Минувшей ночью в регионе на протяжении 8,5 часов действовал режим опасности атаки БПЛА — с 21:07 7 февраля до 5:37 8 февраля.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.