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Авиационную опасность объявили в Воронежской области 8 февраля

Жителей призывают укрыться в комнатах без окон.

В Воронежской области объявили авиационную опасность сегодня, 8 февраля, в 11:08. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Если вы находитесь дома, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Минувшей ночью в регионе на протяжении 8,5 часов действовал режим опасности атаки БПЛА — с 21:07 7 февраля до 5:37 8 февраля.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.