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11 февраля в Пермском крае простятся с двумя бойцами, погибшими на СВО

Денис Коробейников и Алексей Микульский погибли, исполняя воинский долг на СВО.

Источник: Комсомольская правда

11 февраля в Пермском крае пройдет прощание с двумя героями — Денисом Коробейниковым и Алексеем Микульским, которые погибли, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции.

Денис Александрович Коробейников родился 26 июня 1992 года в деревне Нижняя Талица Очерского района. В администрации сообщили, что службу начал в 2011 году после окончания Строгановского колледжа. Прошел служить по призыву, а затем вернулся к мирной жизни, работая в ООО «Талицкое».

В 2019 году Денис Александрович женился, у него растут дочка и сын. В феврале 2024 года он решил вновь встать на защиту Родины, подписав контракт на военную службу.

Пермяк погиб 31 июля 2024 года в ходе выполнения боевой задачи. Прощание с Денисом Коробейниковым состоится 11 февраля в Нижне-Талицкой школе по адресу: ул. Школьная, д. 2, начало с 10.00. Гражданская панихида пройдет в 10.45, после чего состоится отпевание в Павловской церкви.

Администрация Нытвенского муниципального округа с глубоким прискорбием сообщила о гибели земляка Алексея Юрьевича Микульского.

Церемония прощания с ефрейтором Алексеем Микульским начнется 11 февраля в 13.30 в здании школы (клуба) деревни Заполье по улице Школьная, д. 6. Гражданская панихида состоится в 14.00.