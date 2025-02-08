11 февраля в Пермском крае простятся с двумя бойцами, погибшими на СВО

Денис Александрович Коробейников родился 26 июня 1992 года в деревне Нижняя Талица Очерского района. В администрации сообщили, что службу начал в 2011 году после окончания Строгановского колледжа. Прошел служить по призыву, а затем вернулся к мирной жизни, работая в ООО «Талицкое».